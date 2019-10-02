Футбол

МИР 24МИР 24Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты. Зрители матча, увидев девушку рядом с трибунами, начали скандировать требование показать им грудь. 28-летняя Дилетта работает на матчах итальянской серии.
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Журналистка ответила просившим ее показать грудь футбольным фанатам

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Горячая итальянская журналистка отреагировала на призыв фанатов «Наполи» показать грудь

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Футбольные болельщики требовали от журналистки показать грудь. Она ответила

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