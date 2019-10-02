Футбол
МИР 24Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты. Зрители матча, увидев девушку рядом с трибунами, начали скандировать требование показать им грудь. 28-летняя Дилетта работает на матчах итальянской серии.
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Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Экономика
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
Политика
США расширили санкции против структур Евгения Пригожина
Спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа с Россией "Минфин ввёл санкции против личных самолетов, яхт и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за Агентством интернет-исследований и его попытками подорвать американский демократический процесс", – приводятся слова министра финансов Стивена Мнучина.
Право.ру вчера в 00:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Финансы
На Украине после затяжного пике подорожал доллар
Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:33
Футбол
«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ ЧМ-2022
«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщила пресс-служба маркетингового агентства «Телеспорт», которое заключило соответствующий контракт с FIFA.
Rambler News Service 05:26
Политика
В Кремле прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Офпред Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва одобряет подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате».
Наша версия 08:36
Политика
Меркель заявила, что о снятии санкций с России говорить ещё рано
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя подписание «формулы Штайнмайера» заявила, что говорить об отмене антироссийских санкций ещё рано.
News.ru 10:24
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Культура
Скончался грузинский композитор Гия Канчели
Союзное Вече 05:00
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва вчера в 07:18
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче Лиги чемпионов
Чемпионат вчера в 16:54
Происшествия
Во Владивостоке собака помогла найти убийцу кондуктора трамвая
Во Владивостоке собака помогла найти убийцу кондуктора трамвая. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известия 00:34
Экономика
Siemens построит в Татарстане электростанцию мощностью 250 МВт
«Сименс» и «Казаньоргсинтез» построят в Татарстане парогазовую электростанцию мощностью 250 МВт.
TatCenter 03:02
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Спорт
День Х для Шубенкова. Наш чемпион мира намерен вернуть свой титул
Сегодня нейтральная российская команда может пополнить медальный счет Шубенкову предстоит решить крайне сложную задачу.
Спорт-Экспресс 02:45
Технологии
«Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard
Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard).
Ведомости 02:08
Политика
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
RT на русском 09:05