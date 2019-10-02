Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты. Зрители матча, увидев девушку рядом с трибунами, начали скандировать требование показать им грудь. 28-летняя Дилетта работает на матчах итальянской серии.

Происшествия Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Политика Меркель заявила, что санкции с России снимать рано В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Политика В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».

Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Гаджеты Компания GoPro представила экшн-камеру GoPro Hero 8 Компания GoPro наконец представила долгожданную экшн-камеру GoPro Hero 8. Новинку можно считать прямым наследником прошлогодней модели.

Хоккей Новым тренером «Локомотива» может стать Кари Ялонен Финский специалист Кари Ялонен входит в список претендентов на должность главного тренера «Локомотива».

Политика Куратор санкционной политики США уйдет в отставку Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.

Общество Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

Здоровье Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.

Авто Специалисты рассказали, стоит ли прогревать двигатель в машине зимой Эксперты объяснили, почему не стоит прогревать зимой двигатель автомобиля на холостом ходу.

Культура Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком» Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.

Наука Пыль от падения метеорита, убившего динозавров, могла достичь Луны Пыль, которую поднял упавший метеорит, взметнулась так высоко, что достигла Луны, сообщает The New York Times.

Политика Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину Компания «Интер РАО», являющаяся российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, возобновила поставки электричества на Украину.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Здоровье Эксперт рассказал, как справиться с головной болью без таблеток По словам специалиста, природными анальгетиками являются цитрусовые, поэтому рекомендуется выпить чай с лимоном и мёдом.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются почти каждый день, но лишь малое количество из них соответствуют действительности и подтверждены фактами или словами близких 48-летней актрисы.