Футбол
МИР 24Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты. Зрители матча, увидев девушку рядом с трибунами, начали скандировать требование показать им грудь. 28-летняя Дилетта работает на матчах итальянской серии.
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На опубликованной в Twitter записи видно, как Леотта, обладающая пышными формами, идёт по краю футбольного поля в компании двух молодых людей и одной девушки.Рамблер02 октября в 06:49
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