Футбол
МИР 24Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты. Зрители матча, увидев девушку рядом с трибунами, начали скандировать требование показать им грудь. 28-летняя Дилетта работает на матчах итальянской серии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На опубликованной в Twitter записи видно, как Леотта, обладающая пышными формами, идёт по краю футбольного поля в компании двух молодых людей и одной девушки.Рамблер02 октября в 06:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Итальянская журналистка отреагировала на непристойное предложение фанатов «Наполи»
RT на русском02 октября в 06:03
Горячая итальянская журналистка отреагировала на призыв фанатов «Наполи» показать грудь
Sport24.ru02 октября в 04:48
Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала
Спорт-Экспресс02 октября в 03:59
Футбольные болельщики требовали от журналистки показать грудь. Она ответила
Чемпионат02 октября в 02:28
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Авто
Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона
Авторамблер 03:32
Происшествия
Экспертиза признала шамана Габышева невменяемым
Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять дьявола из Кремля" и задержанного в Бурятии, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
Накануне.Ru 00:44
Политика
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:27
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев показал свое детское фото
Российский певец Валерий Леонтьев поделился своей детской фотографией. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Культуромания 16:44
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Фигурное катание
Евгения Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей турнира Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
Чемпионат 09:09
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС вчера в 02:25
Энергетика
Минфин оценил последствия падения цен на нефть Urals до $10 за баррель
«В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП», — пишет издание.
Rambler News Service 01:16
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
RT на русском 16:58
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru 16:18
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru вчера в 21:18
Футбол
Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов
Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Спорт день за днем 12:21
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:34
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note вчера в 08:04
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 14:04
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru вчера в 12:12
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости вчера в 02:22
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
Футбол
Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Чемпионат 17:21
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Происшествия
Вымогавших деньги и ранивших мужчину росгвардейцев арестовали
Суд Петербурга постановил арестовать двух росгвардейцев, которых подозревают в вымогательстве взятки у мигранта, а также в том, что они выбросили его из машины.
РЕН ТВ 14:20
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил еще одного робота на астероид Рюгу
Известия 02 октября в 13:49
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01