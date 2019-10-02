с чего всё началось

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты. Зрители матча, увидев девушку рядом с трибунами, начали скандировать требование показать им грудь. 28-летняя Дилетта работает на матчах итальянской серии.

Происшествия Экспертиза признала шамана Габышева невменяемым Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять дьявола из Кремля" и задержанного в Бурятии, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.

Политика В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев показал свое детское фото Российский певец Валерий Леонтьев поделился своей детской фотографией. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Фигурное катание Евгения Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей турнира Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).

Экономика Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Энергетика Минфин оценил последствия падения цен на нефть Urals до $10 за баррель «В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП», — пишет издание.

Политика Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.

Здоровье Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.

Футбол Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Армия и оружие Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.

Здоровье Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.

Энергетика Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Политика Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

Шоу-бизнес Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье» Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.

Происшествия Вымогавших деньги и ранивших мужчину росгвардейцев арестовали Суд Петербурга постановил арестовать двух росгвардейцев, которых подозревают в вымогательстве взятки у мигранта, а также в том, что они выбросили его из машины.