Общество

Российская газетаРоссийская газетаИтальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения. По их мнению, первостепенную роль в сохранении молодости играет питание человека. Согласно статистике, женщины в Италии живут в среднем до 85 лет, тогда как возраст мужчин не превышает 81 год.
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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Названы простые способы сохранить молодость организма

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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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Известия08:05

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

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Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк

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Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон считает, что российская национальная команда заслужила победу (5:0) в восьмом туре отборочного этапа Евро-2020.
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Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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