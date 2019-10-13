Общество

Российская газетаРоссийская газетаИтальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения. По их мнению, первостепенную роль в сохранении молодости играет питание человека. Согласно статистике, женщины в Италии живут в среднем до 85 лет, тогда как возраст мужчин не превышает 81 год.
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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