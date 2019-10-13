Общество
Российская газетаИтальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения. По их мнению, первостепенную роль в сохранении молодости играет питание человека. Согласно статистике, женщины в Италии живут в среднем до 85 лет, тогда как возраст мужчин не превышает 81 год.
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Российская фигуристка Косторная выиграла Finlandia Trophy
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Культура
Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров
Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Происшествия
Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде
Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Армия и оружие
США выводят из Сирии около тысячи военных
США объявили о выводе около 1 тыс. военных из Сирии на фоне операции Турции в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
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Успенская подогрела слухи о романе на стороне
Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о романе с Михаилом Ефремовым. Артистку уже видели в компании с этим актером.
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США
Футбол
«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Политика
Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт
Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
Происшествия