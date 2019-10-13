Общество
Российская газетаИтальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения. По их мнению, первостепенную роль в сохранении молодости играет питание человека. Согласно статистике, женщины в Италии живут в среднем до 85 лет, тогда как возраст мужчин не превышает 81 год.
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Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
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Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
ЖКХ
В Красноярском крае повышают взносы на капремонт
В 2017—2019 годы в регионе заменили 759 лифтов. Напомним, размер минимального взноса в Красноярском крае — 7,50 рубля.
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Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
Здоровье
В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%
«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
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Надежда Бабкина рассказала о новых чувствах к молодому возлюбленному
Певица призналась в новых чувствах к своему молодому возлюбленному.
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Netflix выпустил фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
Политика
В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США
Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
Технологии
Telegram может отложить запуск TON
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск криптовалюты из-за иска комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Общество
В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Кино
Советский фильм «Вий» вошел в топ 100 лучших хорроров
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Хоккей
Джейк Маззин: «Михеев отлично подходит „Торонто“»
Защитник «Торонто» Джейк Маззин высоко оценил игру российского нападающего Ильи Михеева в матче с «Детройтом».
Общество
Осеннее полнолуние: почему астрологи называют 14 октября опасным днем
В октябре полнолуние приходится на 14-е число и, по словам астрологов, будет не самым благоприятным днем для любых начинаний.
Армия и оружие
США не смогли вывезти из Сирии около 50 «особо важных» боевиков ИГИЛ
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
Игры
Call of Duty: Modern Warfare на релизе займет менее 175 Гб
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Путешествия
500 пенсионеров путешествовали по Амурской области
В Амурской области обсудили реализацию президентского гранта "Кланяюсь земле Амурской!".
Кино
«Джокер» собрал в российском прокате первый миллиард
Кино
Фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски "Матрица" выходит в повторный прокат.
Гаджеты
Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD
Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
Армия и оружие
Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии
На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Политика
Газ раздора: как суета вокруг «Северного потока-2» угрожает «дружбе» США и Европы
"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", – заключает докладчик.