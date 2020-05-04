Коронавирус
Московский КомсомолецИтальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая
Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.
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Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая
ТАСС Спортвчера в 19:42
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Космос
Первый марсианский вертолет получил имя «Находчивость»
Отмечается, что вертолет должен будет продемонстрировать возможность полета у поверхности Марса.
Телеканал Санкт-Петербург 02 мая в 22:15
Здоровье
В Алтайском крае число заболевших коронавирусом увеличилось до 534
В Алтайском крае увеличилось число заьболевших коронавирусом до 534. Прирост за сутки составил 36 случаев.
Аргументы и Факты - Алтай 01:09
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости вчера в 16:58
Хоккей
«Предатель коллектива и страны». Он сбежал из-за железного занавеса в НХЛ и чуть не спился в Америке
За последние несколько лет в «СЭ» выходило несколько десятков материалов, написанных по мотивам книг и статей наших коллег из других стран — прежде всего, США и Канады.
Спорт-Экспресс 02 мая в 17:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Ученые изменили прогноз об окончании пандемии коронавируса в России
Ученые из Сингапура вновь скорректировали прогнозируемый срок окончания пандемии коронавируса в России.
Don24 02 мая в 02:14
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru вчера в 11:31
Музыка
Четвёртый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
78.ru вчера в 06:12
Политика
Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Общество
Ещё 544 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло до 7 573, за сутки вылечились ещё 544 человека.
RT на русском 03:03
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Общество
Попова сказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса в России будут сохраняться определенные ограничения.
Московский Комсомолец 02:44
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Армия и оружие
В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
Военное дело вчера в 02:21
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:25
Армия и оружие
Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии
По мнению военных экспертов, вооруженные силы Израиля нанесли удар по авиабазе Сирии, на которой располагалось не менее шести МиГ-29, чтобы не допустить ее использования сирийскими ВВС, так как данные истребители могут нести серьезную угрозу для израильских F-16.
Discover24 вчера в 02:35
Общество
В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
Общество
В Японии режим ЧС продлили из-за коронавируса до 31 мая
Правительственный штаб по мерам борьбы с распространением нового типа коронавируса в Японии продлит режим чрезвычайной ситуации до 31 мая, заявил журналистам министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который возглавляет работу по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 00:29
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Здоровье
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 02:55
Футбол
«Такого беспредела не было никогда!» Как Россию не пустили на ЧМ, не поставив 4 пенальти
Занимать второе место можно было с закрытыми глазами, но этого не хватило бы, поскольку напрямую на ЧМ-1998 выходил лишь лидер, а второй команде приходилось отправляться в стыковые матчи.
Чемпионат вчера в 16:00
Наука
Найдено эффективное средство от комаров
Faktom 01 мая в 09:07
Здоровье
В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
В Кировской области по состоянию на утро 1 мая общее число заражений инфекцией нового типа составило 562 случая.
Аргументы недели 01 мая в 06:05
Финансы
На этой неделе индекс МосБиржи может снизиться в район 2475 пунктов
Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020.
Finam.Ru 02:45