Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИтальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.
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Итальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Московский Комсомолец20:10

Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая

Спорт-Экспресс18:00

Министр спорта Италии: тренировок не будет до 18 мая. Речь о возобновлении сезона не идёт

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Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Бомбардир.ру18:08

Министр спорта Италии: речи о возобновлении сезона не идет

Газета.Ru19:09

Министр спорта Италии: «Клубы не вернутся к тренировкам до 18 мая. О возобновлении сезона пока речи не шло»

Sports.ru17:05

Министр спорта Италии разрешил клубам заниматься на базах

Soccer.ru03:58
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