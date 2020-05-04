Коронавирус
Московский КомсомолецИтальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая
Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.
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Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая
ТАСС Спортвчера в 19:42
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:13, Ашберн
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