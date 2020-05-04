Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИтальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.
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Министр спорта Италии напомнил о запрете проведения командных тренировок

Матч ТВ03:12

Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

ТАСС Спортвчера в 19:42

Министр спорта Италии разрешил клубам заниматься на базах

Soccer.ruвчера в 03:58

Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Бомбардир.рувчера в 18:08

Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Министр спорта Италии: «Клубы не вернутся к тренировкам до 18 мая. О возобновлении сезона пока речи не шло»

Sports.ruвчера в 17:05

Министр спорта Италии: тренировок не будет до 18 мая. Речь о возобновлении сезона не идёт

Чемпионатвчера в 18:47
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:13, Ашберн
Армия и оружие

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Российская газета 05:56
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Общество

В Новосибирске с 6 мая могут ввести электронные пропуска

Напомним, ранее губернатор НСО Андрей Травников заявлял о том, что если многие регионы страны начнут вводить пропускной режим, то Новосибирская область не останется в стороне.
RuNews24.ru 04:07
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Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
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Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Гаджеты

ПК-корпус Enermax Libllusion LL30 снабжён оригинальной RGB-подсветкой

Компания Enermax выпустила компьютерный корпус Libllusion LL30, предназначенный для создания настольной системы игрового уровня с эффектным обликом.
3DNews 01:10
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
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Транспорт

В Москве сегодня истекает срок продления цифровых рабочих пропусков

Столичные власти предупреждают, что тем, кто не успеет продлить пропуск, придется получать новый.
Эхо Москвы 06:01
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Культура

Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой

Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
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Общество

Число умерших от коронавируса в России увеличилось до 1356 человек

За последние сутки в России от коронавируса умерли 76 человек, число смертей от COVID-19 за все время в стране достигло 1356 человек, сообщает оперштаб.
BFM.ru 04:05
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451

На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 02 мая в 03:34
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Происшествия

В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом

В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Культура

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»

Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
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Происшествия

В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток

РИА Новости 06:00
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В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои

Pravda.Ru 05:52
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