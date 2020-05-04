Как сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, футбольные клубы страны не смогут приступить к тренировочному процессу до 18 мая.

Итальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Общество В Новосибирске с 6 мая могут ввести электронные пропуска Напомним, ранее губернатор НСО Андрей Травников заявлял о том, что если многие регионы страны начнут вводить пропускной режим, то Новосибирская область не останется в стороне. 27

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования. 14

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,3K

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 286

Здоровье В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 399

Политика В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС. 675

Гаджеты ПК-корпус Enermax Libllusion LL30 снабжён оригинальной RGB-подсветкой Компания Enermax выпустила компьютерный корпус Libllusion LL30, предназначенный для создания настольной системы игрового уровня с эффектным обликом. 1

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 384

Футбол France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football. 1

Культура Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.

Общество В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19 В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства. 145

Общество Число умерших от коронавируса в России увеличилось до 1356 человек За последние сутки в России от коронавируса умерли 76 человек, число смертей от COVID-19 за все время в стране достигло 1356 человек, сообщает оперштаб.

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 714

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 30