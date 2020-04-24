с чего всё началось

Для расчетов итальянские ученые не стали опираться на официальную статистику по зараженным и умершим. Они проанализировали данные по тестированию на коронавирус и по смертности за 40 дней 10 населенных пунктов Италии, где проживают около 50 тыс. человек.

Общество В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 105

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 86

Авто АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA. 38

Авто Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни. 1

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков. 59

Биатлон Губерниев рассказал о кандидатах на пост главы СБР Спортивный комментатор и главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал о наличии кандидатов на должность президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева. 3

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 82

Музыка Поэт Михаил Гуцериев приготовил новый хит «Фабрике» В пятницу, 24 апреля в сети пройдет презентация видеоклипа Группы «Фабрика» на новую песню под названием «Позвони, будь посмелей».

Наука Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.

Общество На Самарскую область обрушится сильный шторм Порывы могут достигать 25-26 м/с, что по шкале Бофорта классифицируется уже как сильный шторм. 9

Гаджеты Nvidia работает над 5-нанометровым процессором, но не для видеокарт Судя по всему, Nvidia уже активно работает над таким CPU, но вряд ли он будет использоваться в видеокартах.