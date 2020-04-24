Коронавирус
КоммерсантъИтальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Для расчетов итальянские ученые не стали опираться на официальную статистику по зараженным и умершим. Они проанализировали данные по тестированию на коронавирус и по смертности за 40 дней 10 населенных пунктов Италии, где проживают около 50 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить867
с чего всё началось
Специалисты Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи изучили статистику смертности с 21 февраля, когда границы региона исследования были закрыты на карантин.RT на русскомвчера в 21:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
Российская газетавчера в 21:50
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:45, Ашберн
Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Общество
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 22 апреля в 00:36
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
«Союзмультфильм» хочет забрать у Японии Чебурашку
Молодежная газета (Уфа) вчера в 02:57
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня вчера в 05:45
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс вчера в 02:20
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
Биатлон
Губерниев рассказал о кандидатах на пост главы СБР
Спортивный комментатор и главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал о наличии кандидатов на должность президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
iReactor 23 апреля в 13:58
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens вчера в 04:56
Кино
Вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом
News.ru вчера в 04:42
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
Музыка
Поэт Михаил Гуцериев приготовил новый хит «Фабрике»
В пятницу, 24 апреля в сети пройдет презентация видеоклипа Группы «Фабрика» на новую песню под названием «Позвони, будь посмелей».
Новая Губерния вчера в 13:09
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Общество
На Самарскую область обрушится сильный шторм
Порывы могут достигать 25-26 м/с, что по шкале Бофорта классифицируется уже как сильный шторм.
СОВА вчера в 13:39
Гаджеты
Nvidia работает над 5-нанометровым процессором, но не для видеокарт
Судя по всему, Nvidia уже активно работает над таким CPU, но вряд ли он будет использоваться в видеокартах.
iXBT.com вчера в 06:49
Армия и оружие
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире
Эксперт Леонид Корякин назвал РСЗО «Ураган-1М» лучшими системами в мире.
Дни24 вчера в 04:56
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кемеровской области сообщил, что за сутки число заражённых увеличилось на девять.
ВашГород.ру 23 апреля в 00:13
Общество
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны
Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Застрявшие в Индии граждане России доставлены в Екатеринбург
REGNUM вчера в 23:28
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Общество
Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино
Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости вчера в 09:53