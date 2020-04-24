с чего всё началось

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 1,5K

Общество Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.

Общество В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента. 9

Происшествия Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское". 18

Общество Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продления самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 3,4K

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 554

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 60

Общество Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года. 133

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 141

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 247

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 53

Экономика Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина. 10

Шоу-бизнес Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.

Общество 21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. 4