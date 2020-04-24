Коронавирус
РИА НовостиИтальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса
Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.
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с чего всё началось
Специалисты Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи изучили статистику смертности с 21 февраля, когда границы региона исследования были закрыты на карантин.RT на русскомвчера в 21:49
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Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
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