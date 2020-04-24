Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИтальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.
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с чего всё началось
Специалисты Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи изучили статистику
 смертности с 21 февраля, когда границы региона исследования были закрыты на карантин.
RT на русскомвчера в 21:49

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Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

РИА Новости00:41

От коронавируса может погибнуть 1% населения. В России это 1,5 млн человек

Хайтеквчера в 07:29

Учёные из Италии назвали фактическую смертность от коронавируса

News.ruвчера в 23:11

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Российская газетавчера в 21:50

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

RT на русскомвчера в 21:49

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:42

Итальянские ученые назвали реальный уровень смертности от коронавируса

РБКвчера в 22:45
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
1,5K
Общество

Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице

«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
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Общество

Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.
Интерфакс 05:07
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
1K
Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
561
Общество

В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
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Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
RT на русском 05:07
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
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Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
96
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продления самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:13
3,4K
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
2,8K
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Музыка

99-летний ветеран возглавляет британские музыкальные чарты

Ревизор.ру 01:15
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года.
МР7.ру вчера в 11:24
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Общество

Губернатор Нью-Йорка заявил, что коронавирус попал в штат не из Китая

Коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Коммерсантъ 04:42
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
141
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Армия и оружие

ВСУ на рассвете ударили по Горловке — экстренное заявление Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Rusvesna.su 04:30
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
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Экономика

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 04:03
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Шоу-бизнес

Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49
Общество

За сутки в Воронежской области коронавирусом заболели еще 22 человека

В Воронежской области за сутки выявили еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 03:02
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
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Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
4
Общество

В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
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