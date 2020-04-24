с чего всё началось

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале medRxiv.

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

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