Коронавирус

RT на русскомRT на русскомИтальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале medRxiv.
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с чего всё началось
Специалисты Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи изучили статистику
 смертности с 21 февраля, когда границы региона исследования были закрыты на карантин.
RT на русскомвчера в 21:49

Подробнее о событии

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

РИА Новости00:41

Итальянские ученые назвали реальный уровень смертности от коронавируса

РБКвчера в 22:45

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:42

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Российская газетавчера в 21:50

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

RT на русскомвчера в 21:49

Учёные из Италии назвали фактическую смертность от коронавируса

News.ruвчера в 23:11

От коронавируса может погибнуть 1% населения. В России это 1,5 млн человек

Хайтеквчера в 07:29
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Общество

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
Невские Новости вчера в 18:51
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
3,4K
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
1,3K
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,6K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,2K
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
117
Общество

Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан

Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ вчера в 13:11
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Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
43
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
13
Политика

Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.
Взгляд.ру вчера в 08:11
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
18
Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет вчера в 04:52
251
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Авто

В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

RuNews24.ru вчера в 14:45
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Общество

Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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