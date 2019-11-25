Экономика
News.ruИтальянский банк дал самый пессимистичный прогноз по ВВП РФ
По данным агентства Bloomberg, прогноз банка UniCredit считается самым пессимистичным из 39 оценок консенсус-прогноза. При этом Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП в 2019–2021 годах на уровне 1,3%, 1,7% и 3,1% соответственно.
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с чего всё началось
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.РБКвчера в 08:12
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Спорт
Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
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Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Авто
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Футбол
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным запрет на проведение в России матчей Евро-2020, пишет ТАСС.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
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Спорт
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Общество
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Бьюти-портал Cosmetify решил пофантазировать и опубликовал свое предположение насчет того, как же через два десятка лет будут выглядеть наследники престола, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также малыш Арчи.
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Nvidia сделала свой чудовищный графический ускоритель ещё быстрее
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Политика
Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.