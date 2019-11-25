Экономика

РБКРБКИтальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
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с чего всё началось

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.
РБКвчера в 08:12

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Прогноз итальянского банка UniCredit по развитию российской экономики оказался самым пессимистичным

Эхо Москвывчера в 11:03

Итальянский банк прогнозирует низкий рост ВВП РФ

REGNUMвчера в 10:13

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

РБКвчера в 08:12

UniCredit представил прогноз по росту ВВП России. Он в два раза ниже, чем у Минэкономразвития

Дождьвчера в 09:58

UniCredit представил самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Ведомостивчера в 09:51

Итальянский банк дал самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Взгляд.рувчера в 08:41

России предсказали годы застоя

Lenta.ruвчера в 10:00
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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Летевший из Еревана в Москву лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

РБК 11:59
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Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
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Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Московский Комсомолец 07:10
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Футбол

Локомотив — Байер 0:1 (1-й тайм)

Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:13
Армия и оружие

Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»

РИА Новости Крым 04:53
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Финансы

Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:47
Футбол

Отец Кавани: сказал Эдинсону, что он никогда не выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Луис Кавани, отец уругвайского нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, заявил, что французский клуб никогда не выиграет Лигу чемпионов.
Чемпионат 12:22
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Лидером рынка смартфонов в России стала компания Huawei вместе со своим суббрендом Honor, которой удалось вытеснить с первого места конкурента - южнокорейскую Samsung.
Российская газета 09:51
Происшествия

В Сочи возбуждено дело о доведении до самоубийства девушки-следователя

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:30
Армия и оружие

Главы генштаба России и Военного комитета НАТО встретились в Баку

Аргументы и Факты 10:34
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
РБК 12:35
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
РБК 12:41
Общество

Дурова вызвали на допрос по делу криптовалюты Telegram

Судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка вызвал основателя Telegram Павла Дурова на допрос в рамках разбирательства с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) о криптовалюте мессенджера.
BFM.ru 12:43
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Общество

ВС оставил сроки давности по налоговым преступлениям

В первом варианте постановления, который рассматривался в июне этого года, ВС предложил изменить принцип определения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации).
Legal.Report 03:19
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Политика

Дискуссия о Huawei обострила отношения Германии и США

Уподобление США коммунистическому Китаю, сделанное «высокопоставленным представителем германского правительства» является «оскорблением для тысяч американских военнослужащих, которые вносят свой вклад в обеспечение безопасности Германии», говорится в заявлении Гренелла.
Независимая газета 11:08
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Ведомости 09:36
Происшествия

ЧП в котельной в Воронеже: слесарь погиб, почти сотня домов без тепла

REGNUM 13:02
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко попала в больницу

Молодая мама пошла на плановый осмотр для беременных после отпуска. Однако обследование выявило осложнение.
Блокнот.ру 12:09
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих дочерей

Pravda.Ru 08:36
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Авто

Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей

Японская компания Nissan из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
Автоновости дня 10:32
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
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