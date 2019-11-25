Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.

с чего всё началось

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.

Общество У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Гаджеты Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10 Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Экономика Часть россиян оставят без пенсии Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).

Общество Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» "Трансконтейнер" в одни руки Группа "Дело" Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России "Трансконтейнер" (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).

Общество В Петербурге похоронили Людмилу Вербицкую На Северном кладбище в Санкт-Петербурге завершились похороны президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.