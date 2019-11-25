Экономика

РБКРБКИтальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

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«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

РБК08:12

Итальянский банк дал самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Взгляд.ру08:41
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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