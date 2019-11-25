Экономика
РБКИтальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Космос
Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне
Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
Происшествия
Прокурор просит суд не арестовывать замглавы Росалкогольрегулирования
Прокурор попросил Пресненский суд Москвы отклонить ходатайство об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной по обвинению в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Общество
Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО
Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст в третий раз станут родителями
Константин и Софья Эрнст, воспитывающие двух дочерей, в третий раз станут родителями. Радостную новость рассекретили в окружении пары.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену
На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Некоторые аптеки стали продавать лекарства в кредит.
Общество
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
Происшествия
Стрелявшего в Петербурге «чеченского волка» отправили за решётку
Уроженец Грозного Мансур Абдылхаисиев, устроивший в Санкт-Петербурге стрельбу из окна автомобиля «Лада Приора», отправлен за решётку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Политика
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Происшествия
В Пскове совершено нападение на врача детской областной больницы
Сегодня, 25 ноября, совершено нападение с ножом на врача детской областной больницы, работавшей там гематологом.
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Политика
Поклонская услышала в словах Катамадзе о России «крик отчаяния»
Поклонская выразила уверенность, что в словах Нино Катамадзе звучит отчаяние.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Происшествия
Упавшая во время выступления в Белгороде гимнастка повредила ногу
Гимнастке санкт-петербургского цирка "Империал", упавшей из-под купола цирка во время представления в Белгороде, не потребовалась госпитализация, она находится дома, рассказал РИА Новости директор цирка Андрей Митачкин.
Гаджеты
Флагман Honor получил двойное название
Упаковка подтверждает, что устройство имеет двойное название: Honor V30 и Honor Vera30, на что указывали предыдущие утечки и слухи.
Происшествия
Власти опровергли утечку газа в школе в Нижнем Новгороде
Версия с утечкой газа в вадской средней школе в Нижегородской области, где отравились 45 человек, исключена, газовое оборудование в учреждении исправно.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan продолжает готовить к выпуску новое поколение кроссовера X-Trail, сохраняющего свой порядком устаревший облик с 2013 года.