Экономика

РБКРБКИтальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
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с чего всё началось

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.
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Прогноз итальянского банка UniCredit по развитию российской экономики оказался самым пессимистичным

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России предсказали годы застоя

Lenta.ru10:00
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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

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Известия 12:59
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

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Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
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Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

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Дело Соколова передали в центральный аппарат СК

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Общество

Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок

Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них.
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В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
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Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

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Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
РИА Новости 13:02
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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