Экономика
РБКИтальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
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с чего всё началось
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.РБК08:12
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