Экономика
РБКИтальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.РБК08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Происшествия
Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице
ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся.
Происшествия
ГВП: В армию по гособоронзаказу поставили дешевые китайские радиостанции
Сотрудники компании, которая поставила российской армии дешевые китайские аналоги отечественных радиостанций, стали фигурантами уголовного дела.
Политика
В Тбилиси оппозиционеры начали шествие
По её данным, участники шествия намерены провести митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента с требованием внести изменения в избирательную систему страны.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
Уволенный из-за «дела Голунова» оперативник устроился в «Красное и Белое»
Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании.
Общество
Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО
Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину на 1,5 млн рублей
СК снял обвинение с фигуранта дела о беспорядках в Москве Теперь волонтёр просит взыскать с Минфина 1,5 млн руб. в качестве компенсации, говорится в сообщении главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова.
Политика