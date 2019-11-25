Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.

с чего всё началось

Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.

Политика Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией Нужно сделать все, чтобы отношения России с Финляндией развивались успешно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.

Спорт В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА «В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

Политика В Госдуме оценили идею трибунала по провокации в Керченском проливе Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил идею созвать международный трибунал по делу украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Политика Лукашенко назвал Калининград «своей областью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.