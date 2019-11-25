Экономика

REGNUMREGNUMИтальянский банк прогнозирует низкий рост ВВП РФ

Что касается будущего года, то ВВП РФ сможет показать 1,1% роста, ещё через год — 1,4%. За три года общий рост ВВП РФ составит, как посчитал UniCredit, 3,4%. Отмечается, что прогноз UniCredit по российскому ВВП стал наиболее пессимистичным среди банков — инвесторов.
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с чего всё началось

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году. Это транслируется в рост в общей сложности на 3,4% за три года, или 1,13% в среднем за год.
РБК08:12

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Прогноз итальянского банка UniCredit по развитию российской экономики оказался самым пессимистичным

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Итальянский банк прогнозирует низкий рост ВВП РФ

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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

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Дождь09:58

UniCredit представил самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Ведомости09:51

Итальянский банк дал самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

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Lenta.ru10:00
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