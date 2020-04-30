Коронавирус
Вести.RuИтальянцы не намерены досрочно завершать футбольный сезон
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не возобновлять национальные футбольные чемпионаты. Франция уже досрочно завершила сезон во всех лигах.
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Общество
До 11 мая продлили режим цифровых пропусков в Подмосковье
В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщается, что действие пропускного режима для поездок на транспорте по региону продлевается до 11 мая включительно.
Live24 02:15
Шоу-бизнес
«Всегда виноват он»: Михалкова высказалась о домашнем насилии
Юлия Михалкова задалась вопросом о том, на каком жизненном этапе мужчина "ломается" и допускает возможность насилия в отношении женщины.
ТВ Центр 03:55
Общество
В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус
Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Происшествия
В Курской области еще 68 человек заболели коронавирусом
По данным на 7:30 30 апреля 726 (+68) подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Курской области.
Соловей.Инфо 03:48
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Технологии
Роскачество назвало удобные приложения доставки еды
Роскачество назвало удобные приложения доставки еды, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Общество
Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
Экономика
Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен
Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Технологии
В России появится платформа для сверхнадежного интернета
В России активно разрабатывают квантовый интернет.
Известия вчера в 13:00
Общество
Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 10:53
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч
Число летальных случаев достигло 261. Днём ранее на Украине было зафиксировано 456 новых случаев.
Свободная Пресса 02:24
Политика
Назначен новый министр строительства Якутии
Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 03:14
Общество
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Политика
Россия продлила запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок
Россия продлила введенный до 1 мая запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 02:46
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
В Самарской области еще 40 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, в Самарской области выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:41
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Армия и оружие
Над Петербургом проходит тренировка авиации ко Дню Победы
Петербургский дневник 03:42
Происшествия
Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете
Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.
Вести.Ru 04:07
Общество
Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса
Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
Здоровье
В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15