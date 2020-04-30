Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не возобновлять национальные футбольные чемпионаты. Франция уже досрочно завершила сезон во всех лигах.

Спорт день за днем

Общество До 11 мая продлили режим цифровых пропусков в Подмосковье В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщается, что действие пропускного режима для поездок на транспорте по региону продлевается до 11 мая включительно. 12

Шоу-бизнес «Всегда виноват он»: Михалкова высказалась о домашнем насилии Юлия Михалкова задалась вопросом о том, на каком жизненном этапе мужчина "ломается" и допускает возможность насилия в отношении женщины.

Общество В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.

Экономика Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов. 18

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2,1K

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 94

Политика Назначен новый министр строительства Якутии Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев. 1

Общество На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус. 4

Политика Россия продлила запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок Россия продлила введенный до 1 мая запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок, следует из документа на официальном портале правовой информации. 279

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 903

Происшествия Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.

Общество Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 2