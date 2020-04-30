Коронавирус

Вести.RuВести.RuИтальянцы не намерены досрочно завершать футбольный сезон

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не возобновлять национальные футбольные чемпионаты. Франция уже досрочно завершила сезон во всех лигах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент Федерации футбола Италии: «Досрочное окончание сезона будет означать смерть итальянского футбола»

Матч ТВ01:11

Президент Федерации футбола Италии: я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона

Чемпионатвчера в 17:46

«Итальянский футбол потеряет 700-800 млн евро. Это будет смерть». Глава FIGC о досрочном завершении сезона

Sports.ru00:22

Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона

РИА Новостивчера в 18:48

Итальянский футбол может потерять около €800 млн из-за пандемии

Газета.Ru01:31

Глава федерации футбола Италии: Я никогда не остановлю сезон

Спорт день за днемвчера в 17:37

Глава Федерации футбола Италии: «Я никогда не остановлю сезон»

Sport24.ruвчера в 17:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

До 11 мая продлили режим цифровых пропусков в Подмосковье

В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщается, что действие пропускного режима для поездок на транспорте по региону продлевается до 11 мая включительно.
Live24 02:15
12
Шоу-бизнес

«Всегда виноват он»: Михалкова высказалась о домашнем насилии

Юлия Михалкова задалась вопросом о том, на каком жизненном этапе мужчина "ломается" и допускает возможность насилия в отношении женщины.
ТВ Центр 03:55
Общество

В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус

Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Происшествия

В Курской области еще 68 человек заболели коронавирусом

По данным на 7:30 30 апреля 726 (+68) подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Курской области.
Соловей.Инфо 03:48
108
Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
1,4K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
747
Технологии

Роскачество назвало удобные приложения доставки еды

Роскачество назвало удобные приложения доставки еды, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
5
Общество

Ubisoft рассказала о масштабе производства новой Assassin’s Creed Valhalla

REGNUM 02:18
10
Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
519
Экономика

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
Коммерсантъ вчера в 21:24
18
Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
15
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
2,1K
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
94
Технологии

В России появится платформа для сверхнадежного интернета

В России активно разрабатывают квантовый интернет.
Известия вчера в 13:00
19
Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 10:53
1,4K
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч

Число летальных случаев достигло 261. Днём ранее на Украине было зафиксировано 456 новых случаев.
Свободная Пресса 02:24
43
Политика

Назначен новый министр строительства Якутии

Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 03:14
1
Общество

На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
4
Политика

Россия продлила запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок

Россия продлила введенный до 1 мая запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 02:46
279
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
897
Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
2,8K
Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
9
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
903
Общество

В Самарской области еще 40 человек заболели коронавирусом

Сегодня, 30 апреля, в Самарской области выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:41
1
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
1
Армия и оружие

Над Петербургом проходит тренировка авиации ко Дню Победы

Петербургский дневник 03:42
Происшествия

Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете

Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.
Вести.Ru 04:07
Общество

Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса

Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
2
Здоровье

В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
10
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное