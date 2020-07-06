Культура
REGNUMИтальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года. Об этом 6 июля сообщает газета la Repubblica. По данным издания, несколько дней назад композитор упал и сломал бедренную кость.
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Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Общество
В Японии автоматизировали фабрику по сборке PlayStation
Практически полностью роботизировала свою фабрику по сборке приставки PlayStation 4 японская компания Sony, 4 июля сообщает интернет-издание Nikkei.com.
ИА Красная Весна 04 июля в 13:05
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
Здоровье
В Монголии выявили еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму
В Монголии госпитализировали еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму.
Татар-информ 06:54
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
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Политика
Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией
Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Антиснайперские УАЗы и «Уралы» для спецназа показали в Луганске
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики имеет на вооружении несколько специализированных версий автомобилей УАЗ-3151 и Урал-4320.
Российская газета 02:58
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии
Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет вчера в 17:33
Армия и оружие
Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ
Слово и Дело 04:18
Религия
Екатеринбургский митрополит готов найти место для покаяния лишенному сана отцу Сергию
ТАСС 04:59
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Гаджеты
В России чаще всего покупали смартфоны Xiaomi, Samsung и Apple
В отчетный период в России чаще всего покупали смартфоны брендов Xiaomi, Samsung и Apple, а самой востребованной моделью оказался Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ.
Astera 06:05
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
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StarHit.ru вчера в 04:00
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
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Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.
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Новый клип группы «Ленинград» собрал более миллиона просмотров
Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
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Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Российские ученые обнаружили новый физический эффект
Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
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Армия и оружие
ВМС США «потеряли» стелс-ракету, сообщили СМИ
В ВМС США не ответили, почему "потерянную" ракету не восполнили новой.
РИА Новости 06:43