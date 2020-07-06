Культура

REGNUMREGNUMИтальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года. Об этом 6 июля сообщает газета la Repubblica. По данным издания, несколько дней назад композитор упал и сломал бедренную кость.
Читать в источнике
Комментировать464

Подробнее о событии

Обнародовано предсмертное письмо Морриконе

Известия07:37

Биография Эннио Морриконе

ТАСС02:57

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

РБК03:14

Умер Эннио Морриконе

Интерфакс03:03

Моцарт киномузыки. Каким мы запомним Эннио Морриконе

Российская газета05:41

Названа причина смерти Эннио Морриконе

РИА Новости03:25

Он писал музыку к фильмам Тарантино, Леоне и Пазолини. Умер Эннио Морриконе

Lenta.ru05:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

НТВ 04:48
38
Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
17
Общество

В Японии автоматизировали фабрику по сборке PlayStation

Практически полностью роботизировала свою фабрику по сборке приставки PlayStation 4 японская компания Sony, 4 июля сообщает интернет-издание Nikkei.com.
ИА Красная Весна 04 июля в 13:05
16
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
46
Здоровье

В Монголии выявили еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму

В Монголии госпитализировали еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму.
Татар-информ 06:54
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
1K
Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 04:04
9
Политика

Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией

Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
3
Армия и оружие

Антиснайперские УАЗы и «Уралы» для спецназа показали в Луганске

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики имеет на вооружении несколько специализированных версий автомобилей УАЗ-3151 и Урал-4320.
Российская газета 02:58
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
271
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
4K
Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
30
Общество

Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии

Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет вчера в 17:33
165
Армия и оружие

Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ

Слово и Дело 04:18
1
Религия

Екатеринбургский митрополит готов найти место для покаяния лишенному сана отцу Сергию

ТАСС 04:59
44
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
58
Гаджеты

В России чаще всего покупали смартфоны Xiaomi, Samsung и Apple

В отчетный период в России чаще всего покупали смартфоны брендов Xiaomi, Samsung и Apple, а самой востребованной моделью оказался Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ.
Astera 06:05
19
Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
28
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
96
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
7
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru 06:16
386
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
6
Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
18
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия вчера в 18:26
6K
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
26
Футбол

Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун может изменить полномочия генерального директора клуба Томаса Цорна, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:20
Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более миллиона просмотров

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv 07:25
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
6,1K
Наука

Российские ученые обнаружили новый физический эффект

Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
Московский Комсомолец 05:04
6
Армия и оружие

ВМС США «потеряли» стелс-ракету, сообщили СМИ

В ВМС США не ответили, почему "потерянную" ракету не восполнили новой.
РИА Новости 06:43
6
ещё по теме
Эннио Морриконе
Итальянский композитор
Итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр. В основном пишет музыку для кино и телевидения. Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую музыку - к «Омерзительной восьмёрке», 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное