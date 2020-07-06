Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года. Об этом 6 июля сообщает газета la Repubblica. По данным издания, несколько дней назад композитор упал и сломал бедренную кость.

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

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