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Итальянский министр Чинголани предрек трудную зиму в случае остановки поставок газа из РФ

ИА «Ореанда-Новости» Роберто Чинголани, итальянский министр комплексных экологических преобразований, заявил
, что Италии предстоит трудная зима, если Россия полностью перестанет поставлять свой газ.
Ореанда-Новости
«Если Москва отключит газ, зима может быть трудной», — сказал он.
РБК
Поставки российского газа в Италию сократились на 15%.
Профиль
Министр считает, что "с энергетической точки зрения", Италия находится в лучшем положении, чем Германия.
ПРАЙМ

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В Италии готовятся к тяжелой зиме при остановке поставок газа из РФ
Московский Комсомолец09:16
В Италии предсказали тяжелую зиму при остановке поставок газа из России
РБК08:18
Министр из Италии предупредил о «трудной зиме» в случае прекращения поставок газа из РФ
Газета.Ru06:35
В Италии опасаются трудной зимы из-за прекращения поставок газа из России
Российская газета06:44
Министр Чинголани считает, что Италию ждет трудная зима при прекращении поставок газа из России
ПРАЙМ06:39
Итальянский министр Чинголани предрек трудную зиму в случае остановки поставок газа из РФ
Lenta.ru07:29
Итальянский министр предупредил о «трудной зиме» в случае прекращения поставок газа из РФ
ТАСС06:13

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