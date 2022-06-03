Будьте в Плюсе

Итальянский социолог Орсини заявил, что США и Европа нарушили обещание о помощи Украине

Итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта.
Lenta.ru
По словам Орсини, военнослужащие США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского, что в кризисной ситуации НАТО отправит солдат или поможет установить бесполетную зону.
Телеканал 360°
Социолог считает, что одной из причин эскалации стала агрессивная реакция премьер-министра Бориса Джонсона на критику президента Владимира Путина по поводу учений НАТО на Украине.
РИА Новости
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня телеканал CNN передал о том, что США, Великобритании и ЕС проводят регулярные переговоры по возможному перемирию и дипломатическому урегулированию на Украине без присутствия представителей Киева.
REGNUM

Подробнее о событии

Социолог Орсини обвинил западный блок стран в предательстве Украины
Известия21:51
Итальянский социолог Орсини заявил, что западные страны нарушили обещание о помощи Украине
Комсомольская правда21:49
Эксперт Орсини: США и Европа предали Украину, нарушив обещание помочь Киеву войсками НАТО
РИА Новости19:08
Социолог Орсини обвинил США и НАТО в обмане Украины
Life.ru20:41
Итальянский социолог Орсини заявил, что США и Европа нарушили обещание о помощи Украине
Lenta.ru19:34
Социолог Орсини: США и Европа обманули Украину
News.ru19:29
Социолог Орсини: США и Европа предали Украину, нарушив обещание помочь Киеву войсками НАТО
Телеканал 360°20:43

Интересное

Дмитрий Бивол: До сих пор не осознал значимость победы над Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал об эмоциях после победы в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 01:50

CNN: США, Британия и ЕС обсудили условия перемирия на Украине без участия Киева

Представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине без участия властей Киева.
RT на русском19:10

В Мелитополе работники украинских банков испортили десятки тысяч купюр на 1,5 млн гривен

Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).
Lenta.ruвчера в 13:54

Президент Франции Макрон заявил, что Россию нельзя унижать из-за сотрудничества в будущем

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 3 июня, в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать.
Lenta.ru18:12

Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада из-за реакции на украинский кризис

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира.
Lenta.ru21:45

Американские промоутеры не заплатили Сергею Ковалеву за бой

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Сергей Ковалев, в прошлом месяце успешно возобновивший карьеру после более чем двухлетнего перерыва, до сих пор не получил гонорар за бой с Тервелом Пулевым.
FightTime.ruвчера в 05:21

Юрист Старожильцева сообщила о дополнительных выплатах для ряда категорий граждан

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева сообщила о положенных дополнительных выплатах для ряда категорий россиян.
RT на русском21:10

Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, Россия найдет новых клиентов в Азии

Страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, заявил в беседе с журналом Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
РИА Новости20:42

В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине

Депутат бундестага Петр Быстронь выразил мнение, что заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе демонстрируют изменение позиции Вашингтона по ситуации в украинском государстве.
Общественная служба новостей19:55

Курникова призналась, что полюбила Иглесиаса не из-за внешности

Анна Курникова призналась, что в далеком 2001 году на съемках клипа между ней и Энрике Иглесиасом сразу пробежала искра.
CT newsвчера в 11:26