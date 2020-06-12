Коронавирус

РБКРБКИтальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
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Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России

РИА Новости08:14

Итальянский ученый оценил эффективность снятия карантина в России

Профиль04:48

Итальянский вирусолог оценил выход России из режима ограничений

Телеканал 360°06:08

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в РФ

News.ru04:51

Вирусолог из Италии дал оценку снятия в России карантинных мер

REGNUM06:56

Прозванный спасителем Венето врач назвал маски эффективными против вируса

РБК05:00

Эффективность снятия карантина в России оценили

Lenta.ru03:19
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Здоровье

Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
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Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Происшествия

Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение

Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 07:23
Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Политика

Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле

Представитель Кремля назвал своего непосредственного начальника "трудоголиком в хорошем смысле этого слова".
Московский Комсомолец 08:09
Футбол

Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии

Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.
Soccer.ru вчера в 20:42
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Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не собирается принимать финансовую помощь от артиста, если такая помощь будет предложена.
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Шоу-бизнес

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Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
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Здоровье

ООН: система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса

В свою очередь официальный представитель Детского Фонда ООН Марикси Меркадо отметила, что недостаток финансирования скажется и на программах ЮНИСЕФ по борьбе с COVID-19.
News.ru 07:53
Политика

Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода

Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Происшествия

Ребенок погиб в ДТП с автобусом в Амурской области

Газета.Ru 07:48
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Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
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Общество

Воробьев объявил о новом этапе отмены ограничений в Подмосковье

В Подмосковье с 25 июня откроются торгово-развлекательные центры.
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Общество

Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне

Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
Вестник Кавказа 07:33
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены

В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
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Здоровье

В Петербурге решили ускорить тестирование на коронавирус

В силу документ вступает с 15 июня. Предполагается, что благодаря изменениям удастся ускорить проведение обследования населения.
Neva.Today 06:49
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
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Шоу-бизнес

Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

iReactor вчера в 08:07
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Политика

Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег

Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег.
Lenta.ru 07:48
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Главу сахалинского отделения Пенсионного фонда взяли под стражу

Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу.
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru вчера в 17:50
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