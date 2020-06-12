Коронавирус

РБКРБКИтальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
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Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России

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Итальянский вирусолог оценил действия России по снятию «коронавирусных» ограничений

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Эффективность снятия карантина в России оценил итальянский вирусолог

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Эффективность снятия карантина в России оценили

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Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
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Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

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Интерфакс вчера в 14:52
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Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
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Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
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Новая Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет на PlayStation 5

На презентации PlayStation 5 представили новую Ratchet & Clank с подзаголовком Rift Apart.
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Интернет

В WhatsApp тестируют новую функцию

С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
Аргументы и Факты вчера в 20:32
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Елена Беркова после разрыва с мужем потеряла ребенка

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова, известная зрителям благодаря своей скандальной репутации, потеряла ребенка после разрыва с шестым супругом.
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Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Общество

В доме экс-министра Украины прошел обыск

Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
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Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ вчера в 13:33
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Общество

Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Общество

В Ростовской области сняли еще часть ограничений

В Ростовской области сняли еще часть ограничений, действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 12:27
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Экономика

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"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
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Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
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Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
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Здоровье

В Тамбовской области от коронавируса умер 15-й пациент

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3 770, 1 805 выздоровели: 860 выписаны из стационара, 945 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 15.
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Здоровье

В Москве утвержден праздничный режим работы социальных учреждений

Определен режим работы детских поликлиник и женских консультаций. Например, 13 июня женские консультации будут работать с 9 до 15 часов.
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Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II.
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Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru вчера в 17:50
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев поделился изящным способом руководства командой

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своем Instagram поделился изящным способом руководства командой.
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Сегодня «Валенсия» встретится с «Леванте»

В матче первого круга «Валенсия» одержала гостевую победу со счётом: 2:4.
ГЛАС.RU 03:40
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

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«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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