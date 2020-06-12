Коронавирус
РБКИтальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
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Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
Российская газета вчера в 03:07
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Технологии
Новая Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет на PlayStation 5
На презентации PlayStation 5 представили новую Ratchet & Clank с подзаголовком Rift Apart.
CyberSport.ru вчера в 16:13
Интернет
В WhatsApp тестируют новую функцию
С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
Аргументы и Факты вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Елена Беркова после разрыва с мужем потеряла ребенка
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова, известная зрителям благодаря своей скандальной репутации, потеряла ребенка после разрыва с шестым супругом.
Bimru.ru 02:50
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Общество
В доме экс-министра Украины прошел обыск
Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Происшествия
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Общество
В Ростовской области сняли еще часть ограничений
В Ростовской области сняли еще часть ограничений, действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 12:27
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Здоровье
В Тамбовской области от коронавируса умер 15-й пациент
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3 770, 1 805 выздоровели: 860 выписаны из стационара, 945 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 15.
Kursk.com 02:35
Здоровье
В Москве утвержден праздничный режим работы социальных учреждений
Определен режим работы детских поликлиник и женских консультаций. Например, 13 июня женские консультации будут работать с 9 до 15 часов.
Вести Подмосковья вчера в 11:44
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II.
Актуальные Новости 09 июня в 11:04
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев поделился изящным способом руководства командой
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своем Instagram поделился изящным способом руководства командой.
Газета.Ru 04:43
Футбол
Сегодня «Валенсия» встретится с «Леванте»
В матче первого круга «Валенсия» одержала гостевую победу со счётом: 2:4.
ГЛАС.RU 03:40
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском вчера в 04:22
Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42