Коронавирус
Газета.RuИтальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой
По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс. Ранее хавбек итальянской "Аталанты" Робин Госенс высказался на тему коронавируса.
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Наука
СМИ нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19
Новые факты о лабораторном происхождении коронавируса представили СМИ.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Общество
Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ
Власти штата Калифорния выразили благодарность Илону Маску за покупку 1,2 тысяч аппаратов ИВЛ.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий
Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.
Общество
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек
На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
Финансы
Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%
Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Армия и оружие
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Россия вводит временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских
Армия и оружие
Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400
Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
Авто
В РФ падает спрос на новые автомобили
Ажиотажный спрос на новые машины, который вызван падением рубля 9 марта, наконец, опустился.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Политика
В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России
В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
Общество
СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20
Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Общество
Половина заболевших коронавирусом в Красноярске выздоровели
Трое из шести заболевших коронавирусом в Красноярске выздоровели и были выписаны из больницы.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Здоровье
В Приморье усиливают меры профилактики коронавируса
В Приморье не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но власти края усиливают меры профилактики.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.