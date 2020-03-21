Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruИтальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет. Об этом пишет Sky News со ссылкой на медиков и Всемирную организацию здравоохранения.
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Врачи рассказали об изменении возрастной структуры больных COVID-2019

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Врач назвал мифом заявления об опасности коронавируса только для пожилых

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Развенчан популярный миф о коронавирусе

Газета.Ru09:28

Врач развенчал популярный миф о коронавирусе

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Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

News.ru08:36

Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

РИА Новости07:36

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Lenta.ru06:12
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Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета вчера в 06:41
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Общество

Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии

Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
Известия 13:35
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Культура

Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

Известия вчера в 09:32
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Сеть

ToDay News Ufa 09:39
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Президент Грузии объявила чрезвычайное положение

Тбилиси, 21 марта 2020, 16:01 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили удовлетворила обращение премьер-министра и объявила в стране чрезвычайное положение, сообщила пресс-служба президента, которая распространила и текст ее обращения к населению.
REGNUM 09:01
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК 10:15
Общество

Врач Евгений Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

Несмотря на легкое течение болезни, врач подчеркнул, что детей необходимо обследовать при любых непонятных симптомах: «изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом».
Рамблер 13:37
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
Наука

Волонтеры согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса

Более 20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru 07:07
Экономика

WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года

Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
ТАСС 13:32
Экономика

Сбербанк запустит операции в СБП в начале апреля

Переводы в Системе быстрых платежей Сбербанк планирует запустить в апреле.
АБН 19 марта в 01:16
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая согласилась снять черные очки

Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.
Bimru.ru 13:10
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Политика

Песков: ТАСС выпустит фильм проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Агентство ТАСС выпустит фильм проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Эхо Москвы вчера в 07:10
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Общество

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай

Российский перевозчик «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай в связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов в этом направлении, сообщает пресс-служба компании.
Rambler News Service 16:01
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Кино

Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Kinonews.ru вчера в 16:14
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Футбол

Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом

Газета.Ru 13:16
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru вчера в 08:21
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