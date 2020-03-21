Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиИтальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Врач из клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенный миф о том, что коронавирус может сильно навредить только пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.
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Врачи рассказали об изменении возрастной структуры больных COVID-2019

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Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Lenta.ru06:12

Врач развенчал популярный миф о коронавирусе

РЕН ТВ09:37

Развенчан популярный миф о коронавирусе

Газета.Ru09:28

Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

News.ru08:36

Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

РИА Новости07:36

Врач назвал мифом заявления об опасности коронавируса только для пожилых

Московский Комсомолец10:06
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Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Военное дело 06:40
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
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Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

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Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском 18:36
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Энергетика

Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Газета.Ru 17:40
Культура

Мойте руки после просмотра телевизора

По какому бы сценарию ни развивалась эпидемия коронавируса в мире и России, можно с уверенностью констатировать: она основательно изменит экономический, социальный и культурный фон окружающей действительности.
Росбалт 02:49
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
RT на русском 09:37
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru 10:22
Технологии

Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус

Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
РИА Новости 17:09
Происшествия

Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова

Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
News.ru 10:09
Игры

Авторы The Messenger представили пошаговую RPG Sea of Stars

Студия Sabotage анонсировала пошаговую RPG Sea of Stars. Разработчики запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку.
CyberSport.ru вчера в 01:45
Гаджеты

Стоимость всех версий Redmi K30 Pro раскрыли в сети

За версию с памятью в 8ГБ придется заплатить 520 долларов. Производитель также предложит Redmi K30 Pro Zoom Edition.
ГЛАС.RU 16:10
Футбол

Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом

Спорт БИЗНЕС Online 14:33
Космос

Первую частную космическую ракету в России готовятся запустить в Красноярске

Северный город 18 марта в 23:08
Общество

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал россиян не приезжать в город на каникулы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Футбол

Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Soccer.ru 17:34
Армия и оружие

США готовятся к ЧП по планам для ликвидации последствий ядерной войны

Действия предполагается развернуть по планам первоначально подготовленным и предназначенным для ликвидации последствий ядерной войны.
Евразия Daily вчера в 11:26
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
ТАСС 16:10
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Общество

В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 13:24
Общество

Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу

Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Сахалин.Инфо 18:27
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова сообщила об окончании отпуска в Дубае

Дни24 04:42
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Дочь Нины Руслановой отрицает госпитализацию актрисы

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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Крыму.
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