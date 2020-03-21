Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиИтальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Врач из клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенный миф о том, что коронавирус может сильно навредить только пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.
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Врачи рассказали об изменении возрастной структуры больных COVID-2019

Российская газета12:04

Врач назвал мифом заявления об опасности коронавируса только для пожилых

Московский Комсомолец10:06

Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

РИА Новости07:36

Развенчан популярный миф о коронавирусе

Газета.Ru09:28

Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

News.ru08:36

Врач развенчал популярный миф о коронавирусе

РЕН ТВ09:37

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Lenta.ru06:12
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Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Футбол

Самый дорогой футболист чемпионата Италии заразился коронавирусом

РБК 14:39
Общество

Заболевшего коронавирусом депутата Рады госпитализировали в больницу

Депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов госпитализирован в больницу в связи с появлением пневмонии на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 14:36
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
Политика

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Lenta.ru 12:54
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости 09:17
Экономика

Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса

Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 08:26
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Политика

Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
ФАН 08:32
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
Армия и оружие

В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях 19 марта.
RT на русском вчера в 10:21
Армия и оружие

Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.
Российская газета 06:35
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Происшествия

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Lenta.ru 10:54
Авто

Mazda презентовала спорткар RX-Vision GT3

Согласно шпионским снимкам, эксперты сделали заключение, что новинка создана на базе модели RX-Vision, которая была презентована в Токио в 2015 году.
Anonsens 19 марта в 01:34
Наука

Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена

Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
Красная весна вчера в 14:15
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Энергетика

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
ТАСС вчера в 16:34
Происшествия

Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе

Сургут, Югра, 21 марта 2020, 20:00 — REGNUM В Югре второй случай коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован у жителя Сургута, который вернулся из путешествия по Европе, посетив Великобританию, Австрию и Германию.
REGNUM 13:00
Общество

У депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавирус

У заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавируса.
АиФ Чебоксары 05:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Росавиация озвучила планы по вывозу россиян

Ростуризм прорабатывает вопросы спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 25 марта.
Вести.Ru 11:18
Культура

Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз

Народные новости 12:14
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