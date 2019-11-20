Ведущий футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл свадьбу со своей подругой Джорджиной Родригес. При этом, как сообщают немногочисленные свидетели, церемония была проведена в Марокко тайно от публики и даже от матери игрока.

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