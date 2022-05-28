News.ruИтальянский журналист Анджело Д’Орси заявил, что НАТО ведёт войну против РоссииЖурналист и историк Анджело Д'Орси заявил в эфире итальянского канала La7, что кризисная ситуация на Украине лишний раз доказывает, что идёт война НАТО против России.News.ruКонфликт на Украине представляет собой «войну» Североатлантического альянса (НАТО) против России.ИзвестияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиРешение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.ИзвестияЧитать далееСвернутьФАНФАНРЕН ТВЦарьградВечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Discover24ТК ЗвездаСлово и ДелоПятый каналМолваГазета.RuВоенное обозрениеiReactorКомсомольская правдаПодробнее о событииИтальянский журналист Д’Орси: украинский кризис стал войной НАТО против РоссииТелеканал 360°21:35Итальянский журналист Анджело Д’Орси заявил, что НАТО ведёт войну против РоссииNews.ru22:34Итальянский журналист Д’Орси назвал кризис на Украине «войной» НАТО против РоссииLenta.ru21:58В Италии забили тревогу, что идет война НАТО против РоссииURA.Ru21:37Итальянский журналист Д’Орси считает, что украинский кризис стал прямым конфликтом НАТО и РоссииКомсомольская правда00:14Историк Д’Орси: кризис на Украине оказался «войной» НАТО против РоссииОбщественная служба новостей21:22Итальянский журналист Д’Орси: кризис на Украине оказался «войной» НАТО против РоссииРИА Новости21:03Показать ещёОценить707Поделиться