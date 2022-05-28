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Итальянский журналист Анджело Д’Орси заявил, что НАТО ведёт войну против России

Журналист и историк Анджело Д'Орси заявил в эфире итальянского канала La7, что кризисная ситуация на Украине лишний раз доказывает, что идёт война НАТО против России.
News.ru
Конфликт на Украине представляет собой «войну» Североатлантического альянса (НАТО) против России.
Известия
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Известия

Подробнее о событии

Итальянский журналист Д’Орси: украинский кризис стал войной НАТО против России
Телеканал 360°21:35
Итальянский журналист Анджело Д’Орси заявил, что НАТО ведёт войну против России
News.ru22:34
Итальянский журналист Д’Орси назвал кризис на Украине «войной» НАТО против России
Lenta.ru21:58
В Италии забили тревогу, что идет война НАТО против России
URA.Ru21:37
Итальянский журналист Д’Орси считает, что украинский кризис стал прямым конфликтом НАТО и России
Комсомольская правда00:14
Историк Д’Орси: кризис на Украине оказался «войной» НАТО против России
Общественная служба новостей21:22
Итальянский журналист Д’Орси: кризис на Украине оказался «войной» НАТО против России
РИА Новости21:03

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