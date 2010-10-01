Футбол

Soccer.ruSoccer.ruИтальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

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Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы теперь символ победы над Испанией.
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Станислав Черчесов
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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