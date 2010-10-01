Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы теперь символ победы над Испанией.

Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

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