Футбол
Soccer.ruИтальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»
Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы теперь символ победы над Испанией.
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Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Дни24 06:38
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение 02:21
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Кино
Walt Disney выпустила трехчасовой трейлер своего потокового сервиса
Компания Walt Disney пошла на беспрецедентный шаг - представила более чем трехчасовой трейлер контента, который она намерена представить подписчикам своего потокового сервиса Disney+ в Северной Америке.
Kinonews.ru 15:45
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
Политика
В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G
Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.
REGNUM 08:57
Армия и оружие
Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»
Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.
РБК 15:40
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Футбол
«Тоттенхэм» подписал Ворма, который покинул клуб летом
Стороны заключили контракт до окончания нынешнего сезона. Ворм будет выступать за лондонский клуб под 13-м номером.
Чемпионат 15:03
Армия и оружие
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45
Происшествия
Киллер рассказал о последних минутах жизни Михаила Круга
В беседе с журналистами программы «Новые русские сенсации» на телеканале «НТВ» мужчина рассказал о последних минутах жизни артиста.
Lenta.ru 11:56
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания 12 октября в 12:12
Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Происшествия
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту "Эль-Прат" начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Космос
Первый космический лифт появится к 2050 году
Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 07:56
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Политика
Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 09:40
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28