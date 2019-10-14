Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы теперь символ победы над Испанией.

Спорт день за днем

Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Спорт день за днем

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Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

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