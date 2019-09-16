Футбол
Комсомольская правдаИтальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Пассирани позволил себе отпустить неоднозначную шутку в адрес темнокожего нападающего миланской команды. Она была истолкована аудиторией как проявление расизма по отношению к Ромелу Лукаку.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Хоккей
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.
ГТРК Новосибирск вчера в 21:50
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru 11:25
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Транспорт
В Пензе Бакунинский мост перекроют 19 сентября
Бакунинский мост будет перекрыт 19 сентября 2019 года. Мост разберут и построят заново.
The Penza Post вчера в 04:20
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Хоккей
Клинкхаммер может перейти в «Авангард»
Нападающий Роб Клинкхаммер может продолжить карьеру в «Авангарде», сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 08:33
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
РИА Новости 07:05
Авто
Mercedes представил концепт в стиле самой первой модели
В 1901 году появился Mercedes 35 PS - автомобиль, который концептуально отличался от всех существующих на то время и который по сей день остаётся прообразом современных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Российская газета 02:12
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.
Газета.Ru 11:51
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Иванов ответил на заявления Польши об оккупации Советским Союзом
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на заявления стран Запада о том, что осенью 1939 года Советский Союз якобы оккупировал Польшу.
Газета.Ru 09:57
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Общество
В России решили запретить умерщвление бездомных животных
Раньше в законе не содержалось запрета на умерщвление бездомных животных, что возмущало зоозащитников.
Lenta.ru 01:21
Армия и оружие
Корабль ВМС США зашел в Черное море и направился в Грузию
Десантный корабль ВМС США зашел в воды Черного моря, а теперь направляется в Грузию.
Газета.Ru вчера в 13:14
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Кино
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38