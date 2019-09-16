Футбол
RT на русскомИтальянского журналиста уволили за оскорбление Лукаку в прямом эфире
Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани был уволен после расистского замечания в адрес нападающего миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку.
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Энергетика
После атаки на Saudi Aramco цены на нефть могут подняться до $ 100
Если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то, по их мнению, в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $ 100 за баррель.
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RT на русском 06:57
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
Известия 07:15
Происшествия
В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча
Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
РИА Новости 01:46
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
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RT на русском 06:11
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В ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора Лесосибирска
Вспыхнула квартира на третьем этаже. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела восьми погибших, в том числе, четверых детей.
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Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.
Интерфакс 05:33
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Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Здоровье
В России из-за низкой цены заканчивается важнейшее лекарство от ВИЧ
В течение полугода поставщики из-за низких цен три раза не смогли выйти на аукционы Минздрава по закупке лекарства.
Life.ru 04:23
Общество
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой
Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза вчера в 22:32
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Авто
Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Благодаря чему растут продажи таких автомобилей Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж.
Коммерсантъ FM вчера в 09:40
Наука
Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео
РИА Новости 02:00
Происшествия
В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев
Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.
ИА Новороссия 07:11
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Политика
В Кремле прокомментировали атаку на саудовские НПЗ
Атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии повлечет негативные последствия для мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 07:05
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 06:47
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.
Эхо Москвы в Перми 02:02
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Музыка
Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте
Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.
Пятый канал 07:29
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41