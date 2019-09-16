Футбол
Комсомольская правдаИтальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Пассирани позволил себе отпустить неоднозначную шутку в адрес темнокожего нападающего миланской команды. Она была истолкована аудиторией как проявление расизма по отношению к Ромелу Лукаку.
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Происшествия
В Мариуполе расстреляли ополченца «Пятнашки» Романа Джумаева
В Мариуполе неизвестные расстреляли ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева.
Украина.ру 08:32
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Авто
Mercedes-Benz переосмыслил 118-летний автомобиль
Компания Mercedes-Benz представила концепт-кар Vision Mercedes Simplex, который является современной интерпретацией модели Mercedes 35 PS 1901 года.
Журнал Авто.ру 04:54
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Повторная экспертиза показала, что виновник ДТП на Малышева — Московской не был пьян
Повторная медицинская экспертиза, проходившая в Челябинске, показала, что Владимир Васильев, который обвиняется в совершении ДТП на пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Znak.com 08:21
Экономика
Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты
Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
News.ru вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Сегодняшний выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Очередной эфир телепрограммы «Пусть говорят», который запланирован на 16 сентября, посвятят заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк, говорится на сайте Первого канала.
ПолитРоссия 08:01
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Происшествия
Маршрутка с пассажирами врезалась в столб и перевернулась в Томске
Маршрутный автобус «ПАЗ» столкнулся со столбом электропередачи и перевернулся на бок в Томске, сообщает региональное управление МВД в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:11
Шоу-бизнес
Прокофьева высказалась о состоянии здоровья Заворотнюк
Российская актриса Ольга Прокофьева высказалась о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
NewInform 05:00
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР
"Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год", - уточнили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС.
Будущее России. Национальные проекты 04:33
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00
Единоборства
Емельяненко и Кокляев официально объявили дату боя
Российский боец MMA Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев в своих аккаунтах в Instagram объявили дату их очного поединка.
Матч ТВ 08:50
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Политика
В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России
Москва остается привержена минским соглашениям, несмотря на желание самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав Российской Федерации.
Lenta.ru 05:53
Политика
Евросоюз еще не получил от Великобритании предложений по Brexit
Юнкер напомнил Джонсону, говорится в заявлении, что ответственность за предложение функциональных решений, совместимых с соглашением о Brexit от 25 ноября, лежит на Великобритании.
REGNUM 09:05
Шоу-бизнес
Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон уверена, что ее мама беременна
На днях во время переменки принцесса по секрету рассказала своим подружкам, что ее мама беременна.
Телепрограмма 06:20
Наука
Человеческое тело может долго двигаться после смерти
Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.
ИнфоСМИ вчера в 04:09
Общество
Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ
Газета.Ru 06:03
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Экономика
Чубайс объяснил пробуксовки в экономике нажатием газа и тормоза
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сравнил управление экономикой с вождением автомобиля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13 сентября в 11:41