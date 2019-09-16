Футбол
Комсомольская правдаИтальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Пассирани позволил себе отпустить неоднозначную шутку в адрес темнокожего нападающего миланской команды. Она была истолкована аудиторией как проявление расизма по отношению к Ромелу Лукаку.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика
Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов
По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии.
РИА Новости 09:21
Энергетика
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
«Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Взгляд.ру 10:22
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Кино
«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити стал победителем кинофестиваля в Торонто
Режиссер Тайки Вайтити из Новой Зеландии представил свой фильм «Кролик Джоджо» на проходящем в Торонто (Канада) кинофестивале.
Актуальные Новости 09:38
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября.
КП - Санкт-Петербург 09:31
Происшествия
Три автобуса столкнулись на западе Москвы
Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Общество
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
Российская газета 03:35
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
РБК 10:31
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь.
News.ru 09:23
Наука
Эксперимент с ГМО-комарами вышел из-под контроля
Как сообщает New Atlas, в Бразилии эксперимент по контролю численности комаров с помощью генной модификации завершился полным провалом.
Хайтек+ 07:17
Гаджеты
Спрос на Apple iPhone 11 превзошёл ожидания
Спрос на смартфоны Apple iPhone 11 и iPhone 11 Pro, доступные для предзаказа с минувшей пятницы, превзошёл все ожидания.
3DNews 09:51
Космос
Учёные второй раз в истории обнаружили зарождающуюся планету
Телескоп ALMA, который использовали астрономы, помог обнаружить рождение новой экзопланеты.
Ореанда-Новости 13 сентября в 12:15
Политика
В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
ТАСС 10:29
Единоборства
Конор Макгрегор снова интригует: «Дублин, 14 декабря»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор снова заинтриговал возвращением на октагон.
Южный Федеральный 07:05
Общество
С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск
Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20