Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИтальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
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Подробнее о событии

«Команды суперэкспертов»: Италия восхищена работой специалистов из РФ

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Телеканал в Италии показал работу российских специалистов в Бергамо

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Итальянское телевидение вновь показало работу военных из России в Бергамо

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В Италии опубликовали новое видео работы российских военных в Бергамо

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Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

РИА Новостивчера в 19:09
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За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Российская газета вчера в 20:17
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Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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Общество

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

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РИА Новости 02:48
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Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
РИА Новости 27 марта в 19:45
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Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
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Конор Макгрегор призвал поклонников соблюдать режим самоизоляции

Во время карантина боец посоветовал подписчикам проводить домашние тренировки.
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Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

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РИА Новости 27 марта в 10:38
Общество

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Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Политика

Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:58
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SMINEWS вчера в 02:55
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Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
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Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
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В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области ввели очередные ограничения из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 14:01
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Происшествия

В Пензенской области произошёл пожар на заводе древесных плит

В Пензенской области произошло возгорание на заводе древесных плит на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает региональное управление МЧС России.
RT на русском 02:48
Происшествия

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Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
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Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
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Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде

Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.
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Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

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