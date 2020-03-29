Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

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Футбол Игнатьев призвал вернуть российский футбол к системе «весна-осень» Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев призвал чиновников из РФС перейти на систему «весна-осень», воспользовавшись ситуацией с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.

Общество Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.

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Политика Поляки оценили российскую помощь Италии Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.

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Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

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Общество Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.

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