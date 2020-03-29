с чего всё началось

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Общество В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество В России выявили еще 228 случаев коронавируса За последние сутки в России было зафиксировано еще 228 случаев заражения коронавирусом. Теперь заболевшими в стране числятся 1264 человека.

Экономика В Украине резко выросла стоимость «борщевого набора» В Украине резко выросла стоимость на овощи из «борщевого набора». Это связано с карантином на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Политика Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Культура Скончался композитор Кшиштоф Пендерецкий 29 марта, в Кракове, на 87-м году жизни умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий.

Общество Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.

Космос Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат) Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Происшествия Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.

Общество Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.