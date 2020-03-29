Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИтальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
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с чего всё началось
Журналисты телеканала Tgcom24
 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.
ФАНвчера в 20:43

Подробнее о событии

На них показано, как работают российские специалисты, прибывшие на помощь на север Италии

Lenta.ru04:59

Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо

ФАНвчера в 20:43

В Италии опубликовали новое видео работы российских военных в Бергамо

Взгляд.ру02:24

Армия против коронавируса: как российская военная техника борется с пандемией в Италии

ТК Звезда02:10

Телеканал в Италии показал работу российских специалистов в Бергамо

News.ru03:14

Итальянское телевидение вновь показало работу военных из России в Бергамо

Красная веснавчера в 21:26

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

РИА Новостивчера в 19:09
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Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

В России выявили еще 228 случаев коронавируса

За последние сутки в России было зафиксировано еще 228 случаев заражения коронавирусом. Теперь заболевшими в стране числятся 1264 человека.
Компания вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.
RT на русском вчера в 18:10
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Здоровье

Возможный эффект вакцинации населения от коронавируса оценил Рошаль

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
Live24 02:25
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Экономика

В Украине резко выросла стоимость «борщевого набора»

В Украине резко выросла стоимость на овощи из «борщевого набора». Это связано с карантином на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Актуальные Новости вчера в 09:49
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Наука

С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека.
ToDay News Ufa 00:33
Политика

Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил

Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.
Ведомости 05:28
Культура

Скончался композитор Кшиштоф Пендерецкий

29 марта, в Кракове, на 87-м году жизни умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий.
Культуромания 05:14
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Космос

Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)

Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
ИноСМИ 04:17
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда вчера в 08:20
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
РБК 02:22
Происшествия

В Башкирии нашли еще одного зараженного коронавирусом

Всего в Башкирии под подозрением на коронавирус находятся 97 человек. 16 из них - несовершеннолетние.
Российская газета 05:33
Общество

В США впервые умер младенец с коронавирусом

ТАСС 01:20
Общество

Москвичей предупредили о резкой смене погоды

В российскую столицу уже к вечеру воскресенья придет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и моросящий дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
РИА Новости вчера в 20:01
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна 27 марта в 15:42
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