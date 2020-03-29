Коронавирус
РИА НовостиИтальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
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с чего всё началось
Журналисты телеканала Tgcom24 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.ФАНвчера в 20:43
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Общество
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
В России выявили еще 228 случаев коронавируса
За последние сутки в России было зафиксировано еще 228 случаев заражения коронавирусом. Теперь заболевшими в стране числятся 1264 человека.
Шоу-бизнес
Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram
Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Здоровье
Возможный эффект вакцинации населения от коронавируса оценил Рошаль
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Экономика
В Украине резко выросла стоимость «борщевого набора»
В Украине резко выросла стоимость на овощи из «борщевого набора». Это связано с карантином на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Наука
С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека
Учёные обнаружили эффективный способ омоложения клеток человека.
Политика
Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил
Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.
Культура
Скончался композитор Кшиштоф Пендерецкий
29 марта, в Кракове, на 87-м году жизни умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Космос
Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)
Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов
На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
Происшествия
В Башкирии нашли еще одного зараженного коронавирусом
Всего в Башкирии под подозрением на коронавирус находятся 97 человек. 16 из них - несовершеннолетние.
Общество
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
В российскую столицу уже к вечеру воскресенья придет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и моросящий дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.