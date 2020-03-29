Коронавирус
РИА НовостиИтальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
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Кадры помощи российских специалистов в борьбе с COVID-19 показали на итальянском ТВ
Политическая Экспертизавчера в 20:38
«Команда суперэкспертов»: итальянское ТВ показало работу военных из России в Бергамо
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