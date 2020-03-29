Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИтальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
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В Италии опубликовали новое видео работы российских военных в Бергамо

Взгляд.ру02:24

Армия против коронавируса: как российская военная техника борется с пандемией в Италии

ТК Звезда02:10

Итальянское телевидение вновь показало работу военных из России в Бергамо

Красная веснавчера в 21:26

Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо

ФАНвчера в 20:43

Кадры помощи российских специалистов в борьбе с COVID-19 показали на итальянском ТВ

Политическая Экспертизавчера в 20:38

«Команда суперэкспертов»: итальянское ТВ показало работу военных из России в Бергамо

Экономика сегоднявчера в 20:45

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

РИА Новостивчера в 19:09
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Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 02:58
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Evo-rus.com вчера в 11:11
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 13:53
Происшествия

Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске

Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Atas.info 02:17
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

РБК вчера в 17:31
Армия и оружие

В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи

Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС 26 марта в 17:12
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM вчера в 07:23
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Энергетика

Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Общество

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Армия и оружие

В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов

В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.
Курские известия 27 марта в 04:15
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Авто

Назвали секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Тарантас Ньюс вчера в 06:42
Общество

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с коронавирусом

Znak.com 00:50
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru 27 марта в 02:46
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета вчера в 12:50
Общество

В Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина

"Ведомство по иммиграции и контролю (ICA) аннулировало паспорт 53-летнего гражданина Сингапура Го Ильи Виктора за нарушение требований относительно пребывания дома", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 01:12
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Авто

На тестах замечена более мощная версия кроссовера Hyundai Kona N

Более агрессивные элементы экстерьера автомобиля указывают на то, что перед нами может быть не что иное, как более мощная N-версия кроссовера или, по крайней мере, исполнение N-Line, которое получит только лишь агрессивный обвес, а не технические изменения.
CarsWeek.ru 27 марта в 01:47
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