Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат". Решение было связано с оскорблением 16-летней активистки Греты Тунберг, сообщает официальный сайт клуба.

Политика Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.

Здоровье Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.

Происшествия Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Происшествия На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.

Армия и оружие Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.

Политика Грета Тунберг приглашена в Госдуму Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Экономика Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.

Экономика Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Экономика Путин утвердил повышение акцизов на вина Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Авто У Toyota Camry появился полный привод Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.

Космос Названо место скопления инопланетных зондов Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество В России вступил в силу запрет на хостелы в жилых домах Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Происшествия Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно Мосгорсуд на заседании 30 сентября заменил приговор актеру Павлу Устинову с 3,5 года колонии на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Здоровье Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом Жители Магаданской области живут в суровых климатических условиях, в которых сложно вести здоровый образ жизни, заявил РИА Новости министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, комментируя аутсайдерство Колымы в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни.

Культура Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом» Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.