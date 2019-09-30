Футбол
Газета.RuИтальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат". Решение было связано с оскорблением 16-летней активистки Греты Тунберг, сообщает официальный сайт клуба.
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Политика
Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
Известия 16:40
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.
Известия 10:58
Происшествия
В Забайкалье мужчина выжил после нападения медведя
Аргументы и Факты 22:03
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18:27
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября
Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда вчера в 20:30
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Экономика
Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.
Коммерсантъ 14:03
Экономика
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Lenta.ru 14:10
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Футбол
Гилерме: Неинтересно, на какое место откатился «Спартак»
В субботу вы провели 300-й матч за Локомотив.
Советский спорт 13:17
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Общество
В России вступил в силу запрет на хостелы в жилых домах
Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
РИА Новости 17:00
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Мосгорсуд на заседании 30 сентября заменил приговор актеру Павлу Устинову с 3,5 года колонии на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.
Известия 05:30
Здоровье
Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом
Жители Магаданской области живут в суровых климатических условиях, в которых сложно вести здоровый образ жизни, заявил РИА Новости министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, комментируя аутсайдерство Колымы в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни.
РИА Новости 04:30
Наука
С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда
ГТРК Южный Урал 28 сентября в 05:43
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv 14:43
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия 19:15