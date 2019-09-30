Футбол
Газета.RuИтальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат". Решение было связано с оскорблением 16-летней активистки Греты Тунберг, сообщает официальный сайт клуба.
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В Италии футбольного тренера уволили за оскорбление Греты Тунберг в интернете
Sport24.ruвчера в 11:07
Итальянский тренер уволен за оскорбление шведской активистки Греты Тунберг
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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