Футбол

Газета.RuГазета.RuИтальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Играющий в итальянской Серии D "Гроссето" уволил с поста тренера молодежной команды Томмазо Касалини, передает "Чемпионат". Решение было связано с оскорблением 16-летней активистки Греты Тунберг, сообщает официальный сайт клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Италии футбольного тренера уволили за оскорбление Греты Тунберг в интернете

Sport24.ruвчера в 11:07

Футбольный тренер назвал 16-летнюю защитницу планеты шлюхой и поплатился

Lenta.ruвчера в 13:35

В Италии уволили тренера, который оскорбил Грету Тунберг

Sport.ruвчера в 13:29

Итальянский тренер уволен за оскорбление шведской активистки Греты Тунберг

Спорт-Экспрессвчера в 12:58

Итальянского тренера уволили после оскорблений Греты Тунберг

Чемпионатвчера в 15:15

Итальянский клуб уволил тренера за оскорбление 16-летней школьницы

Матч ТВвчера в 07:49

Итальянский клуб уволил тренера за оскорбление 16-летней школьницы

Sportbox.RUвчера в 07:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:29, Ашберн

Футбольного тренера уволили из-за Греты Тунберг

Вести.UZ03:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
Культура

ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым

Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.
ФАН 05:36
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве

ТАСС 09:13
Общество

Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении

Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
Культура

Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

Sostav.ru 11:55
Экономика

На перепись населения выделят 33 млрд рублей

На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Здоровье

ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Авто

Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения

Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.
Автостат 01:25
Происшествия

В Волгограде арестовали пранкеров, «проверявших» документы у прохожих

РИА Новости 11:50
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM 12:00
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Общество

Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде

Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Политика

Путин и Роухани раскрыли темы переговоров

Телеканал 360° 11:51
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Футбол

Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Виновнику смертельной аварии на Малышева продлили арест в СИЗО

В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором рассматривалось продление меры пресечения виновнику смертельной аварии на Малышева.
КП - Екатеринбург 05:24
Шоу-бизнес

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
Интерфакс 12:41
Кино

Опубликован дебютный трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн

Piter.tv 13:20
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Общество

В Нью-Йорке запретили использовать термин «нелегальный мигрант»

Власти Нью-Йорка запретили использование термина "нелегальный мигрант" (illegal alien) в случаях, когда он используется для унижения или травли человека, сообщает CNN.
DP.RU 08:03
Политика

Макрон сообщил о встрече с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на сессии ПАСЕ (трансляция ведется на официальном сайте Парламентской ассамблеи), что встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России в 2015 году за подготовку терактов в Крыму.
РБК 07:27
Шоу-бизнес

Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк

Культуромания 08:37
Армия и оружие

Осенний призыв в России проходит по новым правилам

В этом году, по данным Генштаба, в армию отправятся более 132 тысяч новобранцев.
МИР 24 05:13
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Происшествия

Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже

Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:53
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное