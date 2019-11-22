Футбол
Pravda.RuИтальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок. Такое решение клуб третьего дивизиона принял из-за того, что игрока заметили за занятием сексом в общественном месте. 23-летний голкипер заперся в туалетной кабинке одного из ночных клубов.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Футбол
Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
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Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова
Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
В составе женской команды внесено два изменения.
Общество
Москвичей предупредили о потеплении и снеге с дождем
Температура поднимется до нуля градусов. Кроме того, ожидаются небольшой снег с дождем.
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Общество
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Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Футбол
Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене
Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
Общество
Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
Российский гражданин Алексей Бурков, которого обвиняют в США в кибермошенничестве, заявил в суде через адвоката о невиновности, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Футбол
Абрамович принял решение не продавать «Челси»
По информации источника, российский предприниматель исключил любую возможность продажи лондонского клуба.
Авто
Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Происшествия
Танкер «Делфи» лег на бок и истекает мазутом, экипаж эвакуирован
Как сообщает РИА Новости, во время сильного шторма танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Политика
Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.