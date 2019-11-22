Футбол

Pravda.RuPravda.RuИтальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете

Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок. Такое решение клуб третьего дивизиона принял из-за того, что игрока заметили за занятием сексом в общественном месте. 23-летний голкипер заперся в туалетной кабинке одного из ночных клубов.
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Игрока итальянского клуба поймали за занятием сексом в общественном туалете

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