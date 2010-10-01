Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок. Такое решение клуб третьего дивизиона принял из-за того, что игрока заметили за занятием сексом в общественном месте. 23-летний голкипер заперся в туалетной кабинке одного из ночных клубов.

Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете

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