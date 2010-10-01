Футбол
Pravda.RuИтальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок. Такое решение клуб третьего дивизиона принял из-за того, что игрока заметили за занятием сексом в общественном месте. 23-летний голкипер заперся в туалетной кабинке одного из ночных клубов.
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Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей
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Более высокие военные расходы в НАТО по сравнению с Россией объясняются разницей в уровне жизни и ценах.
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В Госдуму внесли законопроект о выплате материнского капитала женщинам за четвертого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года.
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Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
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Серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра на групповом этапе Кубка Дэвиса.
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Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
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Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Игры
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Загитова считает четверные прыжки слишком опасными
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
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Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
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Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
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Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
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Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
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Слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
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ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
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