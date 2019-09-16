Футбол

RT на русскомRT на русскомИтальянского журналиста уволили за оскорбление Лукаку в прямом эфире

Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани был уволен после расистского замечания в адрес нападающего миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку.
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«Чтобы спастись, ему нужно дать поесть 10 бананов». В Италии журналист оскорбил Лукаку и был уволен

Sport24.ru03:27

Итальянский журналист в прямом эфире оскорбил Лукаку, после чего был уволен

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«Ты можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему поесть». В Италии журналист оскорбил Лукаку в прямом эфире и был уволен

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Журналист был уволен за оскорбление Лукаку в прямом эфире

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Итальянского журналиста уволили за оскорбление Лукаку в прямом эфире

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Итальянского журналиста отстранили от работы за оскорбление Лукаку в прямом эфире

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В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
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