Футбол
RT на русскомИтальянского журналиста уволили за оскорбление Лукаку в прямом эфире
Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани был уволен после расистского замечания в адрес нападающего миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку.
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Итальянского журналиста отстранили от работы за оскорбление Лукаку в прямом эфире
Спорт БИЗНЕС Online04:36
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:40, Вашингтон
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Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
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Финансы
Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть
Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник.
Ведомости 03:05
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Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Авто
Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300
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Российская газета 01:31
Авто
Ретро-концепт Mercedes-Benz напомнил о зарождении автомобилей
Прототип Vision Mercedes Simplex проводит исторические параллели — у концепт-кара похожие контуры, открытые колёса, закреплённый на ремнях кожух двигателя, минимализм в кокпите и традиционная для гоночных болидов вековой давности посадка за рулём.
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СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Газета.Ru вчера в 16:51
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Происшествия
Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве
Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города.
Lenta.ru 04:01
Происшествия
У станции московского метро «Тимирязевская» произошла стрельба
В Москве у станции метро «Тимирязевская» неизвестный открыл стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 04:26
Армия и оружие
Россия развернула С-400 в Арктике
Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
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В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Авто
Chery Tiggo 4 получил новую комплектацию в России
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Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
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Вести.Ru 03:28
Шоу-бизнес
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Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
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Апгрейд военной формы ВСУ планируют провести в 2020 году
В 2020 году на Украине планируют провести апгрейд военной формы ВСУ.
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Политика
Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
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Lenta.ru 03:10
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Новак оценил ситуацию на рынке нефти из-за событий в Саудовской Аравии
Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за нападения дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, возможно покрыть из мировых коммерческих нефтяных запасов.
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
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Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Наука
Создано устройство, способное заменить солнечные батареи ночью
Команда инженеров разработала устройство, способное получать энергию по ночам.
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