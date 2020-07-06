Общество

КоммерсантъКоммерсантъИтин и Малобродский обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

Защита обжаловала приговор Мещанского суда Москвы директора «Платформы» Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского по делу «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников, приговоренный к трем годам условно был недоволен решением суда, но его защита пока приговор не обжаловала.
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с чего всё началось

Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор

Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.
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Коммерсантъ09:44

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RT на русском10:00

Защита Серебренникова не будет обжаловать приговор

Газета.Ru09:54
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Кирилл Серебренников
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Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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