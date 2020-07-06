Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.

с чего всё началось

Защита обжаловала приговор Мещанского суда Москвы директора «Платформы» Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского по делу «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников, приговоренный к трем годам условно был недоволен решением суда, но его защита пока приговор не обжаловала.

Итин и Малобродский обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

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