Экономика

REGNUMREGNUMИтоги 2019 года: Банк России значительно сократил собственные убытки

Москва, 14 мая 2020, 13:24 — REGNUM По итогам 2019 года Банк России сократил убытки в 2,4 раза. В частности, они снизились с 434,7 млрд рублей в 2018 году до 182,6 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчёте Центрального банка России, направленном в Госдуму.
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Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

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Политика

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США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом

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